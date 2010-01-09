Зірвався перехід Алієва до Локомотива

Півзахисник «Динамо» Олександр Алієв, домовленість про перехід якого до московського «Локомотива» була досягнута наприкінці минулого року, не з`явився 8 січня на першому тренуванні своєї нової команди, а повернувся до Києва, повідомляє сайт ФК "Динамо".

- На словах московський «Локомотив» в особі президента клубу Миколи Наумова і тренера Юрія Сьоміна дуже хотів бачити мене в своїх рядах. Але коли справа дійшла до підписання контракту, почалися проблеми, суть яких, зізнаюся, я спочатку не зрозумів, - сказав півзахисник... - Останньої миті з`явилися питання до стану мого здоров`я. Завагалися, чи в порядку мій голеностоп. Мені довелося злітати на обстеження до Італії, за наслідками якого виявилось, що жодних проблем з голеностопом у мене немає.

Думаю, що таким чином в «Локомотиві» тягли час. Бо після мого повернення зайшлося вже не про повноцінний перехід з «Динамо», а про оренду на півроку. Це, звісно, не мої питання, але мені здається, що у москвичів просто не виявилося грошей, щоб викупити мій контракт. Зрозуміло, що ні на яку оренду я не погодився, - розповів Алієв.

На запитання про те, чи немає відчуття жалю чи образ від того, що контракт зірвався, футболіст відповів: "Навпаки".

- «Динамо» за багато років стало для мене рідним домом, - запевняє він. - ...Намагатимусь якнайшвидше довести, що минула осінь була просто непорозумінням і зроблю все можливе, щоб не просто залишитися в «Динамо», а бути, як півроку тому, одним з лідерів команди.

Жодних образ. Я так зрозумів, що в «Локомотиві» у президента клубу дещо інші повноваження, ніж у «Динамо». Я звик, що якщо Ігор Суркіс сказав, то так і буде. А Миколі Наумову доводиться погоджувати фінансові питання з керівництвом, він не все сам вирішує. Тому ні на нього, ні на Юрія Сьоміна у мене немає образи. Може воно і краще, що так вийшло...