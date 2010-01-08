Росія і Україна зустрінуться у фіналі футбольного турніру

Юнацька збірна Росії з футболу (до 18 років) розбила команду Узбекистану в останньому матчі групового турніру на щорічному Міжнародному турнірі пам`яті Валентина Гранаткіна, повідомляє РІА "Новости". Гра в Санкт-Петербурзі закінчилася з рахунком 4:1 на їх користь. Росіяни набрали 7 очок у групі і вийшли на перше місце в групі А, випередивши бельгійців, які здолали команду Білорусі - 3:1.

У фіналі збірна Росії зіграє з командою України, яка також з сімома очками очолила групу В.

У матчі за третє місце зійдуться збірні Бельгії й Туреччини, за п`яте - Азербайджану й Узбекистану, а за сьоме - Фінляндії та Білорусі. Всі чотири матчі відбудуться в неділю.