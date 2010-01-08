Воронін переходить до "Динамо" за 2 млн євро
20:52, 08 січня 2010Спорт
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Утім, не до київського
Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" досяг угоди з московським "Динамо" про перехід українського нападаючого Андрія Вороніна, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний сайт ФК.Сума угоди становитиме 2 мільйони євро. Гравець також погодив умови особистого контракту з московським клубом, всі документи мають бути оформлені на вихідних.
У сезоні 2008/09 30-річний Воронін перебував в оренді в берлінській "Герті", проте влітку 2009 року повернувся до "Ліверпуля", де рідко виходив на поле. У складі збірної України Воронін провів 61 матч, забив 6 м`ячів.
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