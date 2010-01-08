Шахтар посів четверте місце у світовому рейтингу команд
11:59, 08 січня 2010Спорт
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За версією IFFHS
Український футбольний клуб "Шахтар" за підсумками 2009 року зайняв четверте місце у світовому рейтингу команд за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), повідомляє сайт Champion.
ФК "Динамо" (Київ) займає 41-ше місце.
На першому місці у рейтингу IFFHS іспанська "Барселона" (341 очко), на другому – англійський "Челсі" (292), на третьому - "Манчестер Юнайтед" (291).
Харківський "Металіст" зайняв 98-ме місце (120 очок), донецький Металург" – 103-тє (119.5), сімферопольська "Таврія" – 299-те (68.5), полтавська "Ворскла" – 316-те (67) і дніпропетровський "Дніпро" – 348-ме (63.5).
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