Шахтар посів четверте місце у світовому рейтингу команд

Український футбольний клуб "Шахтар" за підсумками 2009 року зайняв четверте місце у світовому рейтингу команд за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), повідомляє сайт Champion.

ФК "Динамо" (Київ) займає 41-ше місце.

На першому місці у рейтингу IFFHS іспанська "Барселона" (341 очко), на другому – англійський "Челсі" (292), на третьому - "Манчестер Юнайтед" (291).

Харківський "Металіст" зайняв 98-ме місце (120 очок), донецький Металург" – 103-тє (119.5), сімферопольська "Таврія" – 299-те (68.5), полтавська "Ворскла" – 316-те (67) і дніпропетровський "Дніпро" – 348-ме (63.5).