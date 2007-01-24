Рей Остін виголосив страшилки для Кличка

Рей Остін

10 березня чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF Володимир КЛИЧКО проведе бій на захист свого титулу проти обов`язкового претендента американця Рея ОСТІНА.

Як повідомляє офіційний сайт братів КЛИЧКІВ, про це спортсмени повідомили на спільній прес-конференції в Маннгеймі (Німеччина).

Зокрема, Р.ОСТІН сказав: "Я приїхав сюди не просто проводити поєдинок… Я приїхав сюди воювати!»

«Це буде не просто бій, це буде битва, з якої я вийду не тільки переможцем, але й новим чемпіоном світу", - заявив Р.ОСТІН.

«У В.КЛИЧКА дуже маленьке серце і в ньому немає місця мужності. Його підборіддя можна вразити одним ударом. Він ще ніколи не проводив поєдинку з таким бійцем, яким є я. Всі попередні його суперники - просто беззубі карлики порівняно зі мною. Саме зараз, ви можете бачити того, кого після поєдинку з Володимиром назвуть не тільки новим, але й істинним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні", - додав Р.ОСТІН.

У свою чергу, В.КЛИЧКО сказав: "Я думаю, що ми вже достатньо почули страшилок. Правда, незрозуміло, як до них ставитися, чи то з переляком, чи то із сміхом. Я дуже серйозно сприймаю свого суперника, не бажаючи його недооцінювати, але і не займатися переоцінкою його можливостей».

«Моя спортивна кар`єра навчила мене сприймати кожного суперника з максимально-реальною оцінкою його сил і досвіду. Отже я готуватимуся до майбутнього поєдинку відповідально й старанно. Від результату цього поєдинку залежить моє майбутнє, в яке я дивлюся впевнено", - додав В.КЛИЧКО.