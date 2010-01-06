Воронін вибрав московське Динамо?

Низка серйозних англійських ЗМІ повідомили, що Андрій Воронін близький до переходу в російський клуб.

The Guardian перераховує список гравців, що покидають Ліверпуль для полегшення зарплатової відомості і отримання певної суми грошей для нових гравців. У цьому списку першими на вихід стоять Андреа Доссена і Андрій Воронін, і тільки потім вже Філіп Деген і Райан Бабель, якому вже зробили офіційну пропозицію з Бірмінгема.

The Times узагалі пише, що "Воронін на межі переходу в Динамо" і навіть суму називає - два мільйони фунтів.

Саме стільки грошей треба Ліверпулю для запрошення Максі Родрігеса з Атлетіко.

Нагадаємо, кілька днів тому агент Вороніна Андрій Головаш в інтерв`ю БЛІКу розповів, що його підопічний зробив свій вибір. "Андрій вже свій вибір зробив. Але поки контракт не підписано, про новий клуб говорити рано".

Football.ua