Алієв таки домовився з босами Локомотива

Український півзахисник Олександр Алієв пройшов медобстеження і незабаром планує підписати особистий контракт з "Локомотивом".

"Я поїхав в Італію, де пройшов медичне обстеження. Умови особистого контракту з "Локомотивом" мене влаштовують. Команда збирається в Москві 8 січня.

Напевно, до цього час і я прибуду в клуб. Розраховую, що буду на першому зборі (він почнеться 11 січня в Туреччині) уже як гравець "Локомотива", - сказав Алієв в коментарі "Советскому спорту".

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