Андрій Шевченко вивів ”Челсі” у фінал Кубка Ліги (фото)

Український бомбардир Андрій Шевченко став головним героєм у матчі півфіналу Кубка англійської ліги між "Челсі" і "Уайкомбом", що проходив на "Стемфорд Брідж".

Забивши два м`ячі на 22-ій і 43-ій хвилинах, Шевченко перервав свою безгольову серію, яка досягла десяти матчів, передає Sky News. У першому випадку українець підкараулив помилку захисника гостей Томмі Догерті, перехопив передачу і послав м`яч у ворота мимо воротаря Рікарду Батішти, а в другому епізоді Шевченко реалізував простріл івуарійця Дідьє Дрогба.

У другому таймі Шевченко зробив результативну передачу на капітана "Челсі" Френка Лемпарда, а за декілька хвилин до фінального свистка під аплодисменти уболівальників покинув поле і поступився своїм місцем Саломону Калу. Остаточний рахунок на останній хвилині встановив Лемпард.

Головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью, котрий відмовився потиснути руку українському нападаючому після матчу з "Ліверпулем", цього разу на прес-конференції заявив, що саме такої гри він чекав від Шевченка впродовж всього нинішнього сезону.

"Сьогодні він зіграв відмінно – забив два голи, створив безліч моментів, постійно рухався як з м`ячем, так і без м`яча, він просто жив на полі", - підкреслив португальський наставник. "Головне сьогодні – перемога. Я радий, що "Челсі" продемонстрував красивий футбол і пробився у фінал", - сказав після гри Шевченко.

У вирішальному поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі 25 лютого, "Челсі" зіграє з переможцем матчу "Арсенал" – "Тоттенхем".

Лента.ру

Фото AP, AFP і Reuters