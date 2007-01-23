ФК ”Динамо” (Москва) продали...

Олексій Федоричев

Підприємець Олексій Федоричев продав контрольний пакет акцій московського футбольного клубу "Динамо" Центральній Раді однойменного спортивного товариства.

Як повідомив в інтерв`ю журналу "Фінанс" голова опікунської ради ФК "Динамо" Сергій Степашин, вартість угоди становила кілька мільйонів доларів, які ЦРТ "Динамо" узяла в кредит у банку ВТБ. Як сказав Степашин, банк має намір вкласти "серйозні кошти для розвитку всього спортивного товариства".

Олексій Федоричев, голова найбільшого постачальника сірки з Росії, компанії "Федкомінвест", придбав контрольний пакет акцій ФК "Динамо" у вересні 2004 року. За той час, поки підприємець, який постійно проживає в Монако, був господарем клубу, він витратив на придбання нових футболістів близько 150 мільйонів доларів.

Федоричев вперше заявив про те, що не проти віддати "Динамо" після того, як йому не вдалося одержати контроль над землею, де розташований стадіон в Петровському парку Москви. У листопаді минулого року Сергій Степашин вперше заявив, що ЦРТ "Динамо" викупить пакет акцій у Федоричева. У результаті операція відбулася в січні 2007 року.

Лента.ру