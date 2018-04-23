Олег Лісогор: «Характер поганий. Неодружений»

Спочатку – враження. Про найтитулованішого плавця України говорили, що він рідко дає інтерв`ю, тому, мовляв, даруйте, якщо він здасться вам дещо незграбним у розмові. Виявилося все навпаки. Лісогор цілком розкуто почувався, впевнено розповідав про себе, сипав афоризмами. Мимоволі згадалися деякі інші українські спортсмени, які на цьому тлі здаються дерев`яними. А виступав Лісогор на прес-конференції, присвяченій «можливості продовження своєї спортивної кар`єри під прапором іншої країни».

Цій події передували чутки. Мов, спортсмен хоче змінити рідне громадянство на турецьке, інформація розійшлася через деякі ЗМІ. Утім, журналісти, які зібралися на цю прес-конференцію, зрозуміли, що сенсації не буде, адже на захід був запрошений міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Віктор Корж. А якщо Лісогор хоче стати «турецькопідданним», то навряд чи на прес-конференцію прийшов би міністр. Спочатку всі говорили обтічно. Віктор Корж почав виправдовуватися: так, із спортом, і зокрема з плаванням, у нас поки що не дуже. «Усі в нашій країні знають, яка колосальна нестача басейнів». Але міцні господарники з Кабміну працюють над цим, і ось він, результат: Олег у складі збірної України готується до найближчих Олімпійських ігор.

Сам Олег почав із звинувачення засобів масової інформації в некомпетентності. «Я дав інтерв`ю перше і єдине газеті «Факты». Це інтерв`ю... полягало в тому, що справді... є багато проблем з басейнами... з фінансуванням. І до всього цього надійшла нібито пропозиція виступати за іншу країну». Після цього, за словами спортсмена, йому пішли від журналістів прохання прокоментувати сказане, але Лісогор відмовився, і це, мовляв, породило чутки про можливість зміни ним громадянства. Але тепер усе розрулили, спортсмен залишається в Україні, продовжує виступати під синьо-жовтим прапором і взагалі: яка така Туреччина? Міністр зазначив, що в розмові з Лісогором навіть не піднімалося про це питання.

Але впродовж прес-конференції учасники її стали «колотися» і суперечити самим собі: про турецьке «підданство» таки йшлося. Лісогор навіть сказав, що пропозиція йому надійшла минулої суботи, і «висловлюванням щодо зміни я не хотів вирішити свої особисті питання в Україні». Проте, зрештою, не виключив такого кроку, тільки «на це треба не тижневий роздум, а значно більше». Поки ж свою долю спортсмен пов`язує з Україною, котра, як він сподівається, «справді надасть можливість спортсменові. насолоджуватися життям після спорту». Так чи інакше, журналісти йшли з прес-конференції сповнені підозр. Наш брат вирішив, що запуском інформації про можливу зміну прапора Лісогор просто шантажував міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, висунувши якісь умови, по суті, цілій державі Україна. Проте тепер відносини спортсмена з батьківщиною просто шоколадні. За що торгувався Лісогор з міністерством, сказати важко. Але все це позаду, і слава богу. Після прес-конференції журналістові УНІАН вдалося пробитися до плавця і поставити кілька запитань:

- Скажіть, яка у Вас машина?

- Серед машин я віддаю перевазі якісному виробництву і зручним для мене особисто. Принаймні, нині їжджу на машині «Хонда-акорд». Мене вона влаштовує повністю в плані комфорту і в плані руху, різного руху. Якщо потрібно спокійно їхати, вона дозволяє їхати спокійно, якщо треба, припустімо, прискоритися, як сьогодні склалася ситуація – я через пробки спізнювався на прес-конференцію, вона дозволяє і обганяти, і прискорюватися, тому я прибув вчасно.

- Де Ви живете? Маєте квартиру в столиці? - Ви знаєте, моя київська квартира дещо порожня, сумує за мною, тому що до цієї квартири потрібний басейн. Я кажу про басейн для тренувань. Поки найчастіше я живу з батьками, в Броварах, як це робив раніше. Там є басейн, де і тренуюся. Все близько, все зручно. А жити в Києві і їздити до Броварів не дуже зручно. Можливо, якщо винайдуть спеціальний повітряний транспорт, я користуватимуся такими послугами. Але поки що не доводиться вибирати.

- Київську квартиру Ви купили? - П`ять років тому я одержав тут квартиру, але це був не те, що подарунок, це було на певних умовах надано.

- Як Ваш сімейний стан? - Характер поганий. Неодружений.

Антон Зікора