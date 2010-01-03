Тимощук сподівається наступний сезон провести в Баварії

Півзахисник збірної України та "Баварії" Анатолій Тимощук вважає, що він залишиться у німецькому клубі і в наступному сезоні.

"У Німеччині - в "Баварії". Хоча, звичайно, у футбольному житті щось стверджувати важко, все мінливе, не знаєш, що буде завтра", - каже українець.

"Я з усіма гравцями нормально спілкуюся, у нас чудовий мікроклімат у команді і хороші взаємини. У мене немає проблем з адаптацією в новому колективі. Я працюю з максимальною віддачею на тренуваннях, викладаюся повною мірою під час матчів, намагаюся бути максимально корисним команді і я йду за тими принципами, які сформувалися в мене протягом кар`єри", - зазначив Тимощук.

Також Анатолій висловив свою думку щодо наставника мюнхенців, голландця Луї ван Гала.

"У ван Гала, як і будь-якого іншого тренера, є своє бачення футболу, свої принципи. У нього є конкретні вимоги до дисципліни, виконання тих чи інших вправ, що стосуються тренувального процесу. В цілому, простежується голландська футбольна школа. Як тренер він намагається реалізувати своє бачення футболу, але про це треба судити не за словами, а за тим, що показує команда на футбольному полі", - вважає футболіст.

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