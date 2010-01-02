Легенда німецького футболу розлучається з українкою (фото)

Усього через рік після весілля Лотар Маттеус розлучається з четвертою дружиною, уродженкою України Ліліаною. Рівно рік тому 22-річна Ліліана і 48-річний Лотар розписалися в Лас-Вегасі, а 1 січня 2010 року пара свідомо розірвала стосунки.

"Ми збиралися разом відзначити Новий рік у Москві, а потім виникли розбіжності. У результаті, ми вирішили, що для обох краще буде розлучитися", - прокоментував Маттеус цей факт в інтерв`ю газеті "Die Welt".

Це був четвертий шлюб легенди німецького футболу. Уродженка України модель Ліліана на 26 років молодше за свого вже екс-чоловіка.

"Ми повинні завжди говорити правду. Тепер я не знаю, як все розвиватиметься далі", - Маттеус не дуже оптимістичний.

Найдовше (11 років) Маттеус був одружений з першою дружиною Сильвією, яка йому народила дві доньки. Потім був п`ятирічний шлюб зі швейцарською телеведучою Лолітою Моренно, а потім три роки з сербкою Мар`яною. Незважаючи на шлюби, Лотар постійно потрапляв у скандальні історії з іншими жінками.

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