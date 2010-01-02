Валуєв готовий битися з Кличками навіть за копійки

Екс-чемпіон світу з боксу Микола Валуєв готовий піти на все, щоб зустрітися в рингу з одним з братів Кличків.

Про це росіянин розповів в інтерв’ю газеті "Експрес".

"Нікого я не боюся, чесне слово. Я давно мріяв побитися з Кличками. Коли я був чемпіоном за версією WBA, то пропонував Кличкові-старшому двобій. Мої промоутери сплутали всі карти. Володимир уклав угоду на бій з Хеєм. Зухвалий Хей, не без ініціативи моїх менеджерів, "кинув" Кличка і погодився битися зі мною, - нарікає Валуєв.

"Я не вважаю, що програв Хею. Тепер живу мрією повернутися на ринг. Я радий, що Віталій Кличко виявив бажання зі мною зустрітися. Зараз у нас такі розклади: Віталій мріє про зустріч з Хеєм. Але британець захищатиме титул у бою з Джоном Руїсом. Зрозуміло, що невесні й Кличкові потрібен бій. От він і вибирає мене в опоненти", - каже Микола.

Росіянин запевнив, що фінансове питання не стане перешкодою для підписання контракту.

"Ні, я розумію, що Кличко – чемпіон світу, а я просто Микола Валуєв. Раніше мої менеджери вели торги з командою Кличка. Тепер я приймаю будь-які умови і готовий битися навіть за копійки. Головне, здобути шанс. Гадаю, наша зустріч повинна відбутися в Україні або Росії, а не за кордоном", - додав російський боксер.

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