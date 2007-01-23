Лісогору запропонували стати турецькопідданим

Чемпіон світу та Європи з плавання Олег ЛІСОГОР спростовує інформацію про намір прийняти громадянство Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві О.ЛІСОГОР на запитання щодо пропозиції стати громадянином Туреччини і виступати за клуби цієї країни відповів: «Ніякої конкретики не було для мене… Мене просто запитали, чи не хочете Ви виступати за таку країну як Туреччина… Пропозиції періодично надходять, але я працюю все ж таки тут».

За словами О.ЛІСОГОРА, пропозиція виступати за Туреччину йому надійшла минулої суботи.

У свою чергу, міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ повідомив, що зараз О.ЛІСОГОР готується до виступу за збірну України на ХХІХ літніх Олімпійських іграх 2008 року, які відбудуться у Пекіні.

Як повідомляли деякі ЗМІ, О.ЛІСОГОР наступного року може змінити громадянство. При цьому ці ЗМІ посилались на ряд інтерв’ю, у яких спортсмен скаржився на те, що в Україні доводиться шукати умови для тренувань, а в інших країнах їх, мовляв, створюють автоматично.