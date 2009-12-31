Мілевського тричі визнали найкращим

За підсумками 2009 року нападника «Динамо» Артема Мілевського визнано найкращим футболістом за версією всіх провідних спортивних видань країни, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо» Київ. Слідом за «Українським футболом», який визнав Артема найкращим вітчизняним футболістом року, і «Спорт-Экспресс в Украине», який визначив динамівця найкращим футболістом чемпіонату України, всеукраїнська газета «Команда» назвала Мілевського найкращим гравцем української ліги за підсумками року.

В опитуванні «Команди» беруть участь головні особи чемпіонату – гравці й наставники команд Прем’єр-ліги. Цього разу було опитано 225 футболістів і 14 наставників.

За підсумками опитування, найкращим гравцем чемпіонату України в 2009-му році став нападник київського «Динамо» і національної збірної країни Артем Мілевський, який набрав 184 бали. На перше місце його поставили 36 людей (15%), на друге – 28 (12%), на третє – 20 (8%). Друге місце за підсумками опитування посів ще один представник «Динамо» – Андрій Шевченко. На рахунку капітана збірної України 151 бал. Замкнув трійку лідерів голкіпер донецького «Шахтаря» і національної збірної Андрій П’ятов – 111 балів. Четверте і п’яте місця посіли відповідно Даріо Срна («Шахтар», 102 бали) і Жажа Коельо («Металіст», 93).

Додамо, що трійка найкращих футболістів за версією тренерів не відповідає загальним підсумкам референдуму, але тільки в плані займаних місць. На думку наставників, перший – Андрій Шевченко, другий – Андрій П’ятов, а третій – Артем Мілевський.