Команда Повєткіна вимагатиме від Кличка здати допінг-проби

Команда обов`язкового претендента на титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF Алєксандра Повєткіна буде вимагати від Володимира Кличка здати допінг-проби.

Про це заявив менеджер росіянина Володимир Хрюнов.

За його словами, в разі повторних переговорів з чемпіоном світу IBF, WBO та IBO Володимиром Кличком він буде вимагати проведення допінг-тестів.

"Вимоги команди Мейвезера до Пакьяо проводити допінг-тести абсолютно справедливі. Подібне питання я вже порушував на торішніх переговорах з командою Володимира Кличка перед боєм з Повєткіним, який не відбувся. У разі початку нових переговорів збираюся знову висунути цю вимогу", - заявив Хрюнов в інтерв`ю Sportbox .ru.

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