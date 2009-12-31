Алієв зустрічатиме Новий рік ще в Динамо

Перехід півзахисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва в московський "Локомотив" цього року не закінчиться.

Про це заявив президент російського клубу Ніколай Наумов.

"Алієв мав прилетіти з Києва на другу частину медогляду. Але через погані погодні умови так і не зміг цього зробити. Питання відкладене до наступного року", - цитує Наумова "Советский спорт".

Нагадаємо, основним суперечливим пунктом переходу є сума особистого контракту. Клуби домовилися про компенсацію в розмірі 8 мільйонів євро.

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