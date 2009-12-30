Алекс Фергюсон: Челсі – головний конкурент МЮ

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон вважає, що основна боротьба за чемпіонський титул в англійській футбольній Прем`єр-лізі розгорнеться між його командою і лондонським "Челсі".

"Я ще на початку сезону передбачав найбільшу небезпеку для нас в особі "Челсі", і я не змінив своєї думки щодо цього", - наводить його слова Бі-Бі-Сі.

Перед останнім матчем в 2009 році (проти "Вігана") МЮ поступається лідерові Прем’єр-ліги "Челсі" п`ятьма очками з однією грою в запасі і поки займає в чемпіонаті Англії друге місце.

Це на одне очко гірше торішнього результату МЮ наприкінці календарного року, проте після 19 ігор манкуніанці забили більше голів (40), ніж минулого сезону і це, незважаючи на втрату одного з основних бомбардирів Кріштіану Роналду.