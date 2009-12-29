Мілевський - найдорожчий український футболіст Прем'єр-ліги

Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський є найдорожчим українським футболістом у вітчизняній Прем`єр-лізі. За оцінками авторитетного німецького порталу transfermarkt.de, вартість футболіста складає 10 млн. євро. Друге місце у списку посідає Андрій Шевченко. На третьому місці голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П`ятов. Сумарна вартість 15 найкращих українських футболістів складає 72,75 млн. євро. Минулого року цей показник складав 62,25 млн. євро. Топ-15 найдорожчих українських футболістів Прем`єр-ліги: 1. Артем Мілевський "Динамо" - 10 млн. євро 2. Андрій Шевченко "Динамо" - 9 млн. євро 3. Андрій П`ятов "Шахтар" - 6,5 млн. євро 4. Тарас Михалик "Динамо" - 6 млн. євро 5. Євген Селезньов "Дніпро" - 5,5 млн. євро 6. Олег Гусєв "Динамо" - 4,5 млн. євро 7. Станіслав Богуш "Динамо" - 4 млн. євро 8. Сергій Назаренко "Дніпро" - 4 млн. євро 9. Олександр Гладкий "Шахтар" - 3,75 млн. євро 10. Марко Девіч "Металіст" - 3,5 млн. євро 11. Олександр Кучер "Шахтар" - 3,5 млн. євро 12. Руслан Ротань "Дніпро" - 3,5 млн. євро 13. Олексій Гай "Шахтар" - 3 млн. євро 14. Василь Кобін "Шахтар" - 3 млн. євро 15. Андрій Русол "Дніпро" - 3 млн. євро Чемпіон

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