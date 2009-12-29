Шевченко – серед найкращих футболістів світу останніх 10-ти років

В інтернет-опитуванні потужного футбольного ресурсу Goal.com капітана збірної України вважають найкращим 16 з половиною відсотків опитаних.

Це вдвічі більше, ніж за гравця збірної Італії Франческо Тотті. За останні 10 років Андрій виграв багато титулів з італійським «Міланом», виграв Лігу чемпіонів, а зі збірною України вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу в Німеччині. А беззаперечним чемпіоном став Роналдо. Бразилець, попри те, що останнім часом не виблискує, назбирав половину всіх голосів.

ICTV