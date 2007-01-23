У вівторок у Варшаві стартує чемпіонат Європи з фігурного катання.

Як передає РІА “Новости”, на думку експертів, у чоловічому одиночному катанні у Варшаві тріумф чекає французьких спортсменів. За відсутності дворазового чемпіона світу швейцарця Стефана ЛАМБ’ЄЛЯ, який 17 січня на прес-конференції заявив, що не приїде на першість континенту, чемпіон Європи 2004 року Брайан ЖУБЕР має величезні шанси на "золото". У жіночому одиночному катанні великі шанси на "золото" при хорошому прокаті має швейцарка Сара МАЙЄР. Як складеться виступ Юлії СЕБЕСТЬЯН, що представляє Угорщину, прогнозувати дуже складно. Сильна спортсменка своєї країни впродовж уже шести років у 2004 році була найкращою на чемпіонаті Європи, проте в 2005 і 2006 роках здала свої позиції. У парному катанні фаворитами вважаються російські спортсмени - Марія МУХОРТОВА - Максим ТРАНЬКОВ, Юлія ОБЕРТАС - Сергій СЛАВНОВ, Олена ЄФАЄВА - Олексій МЕНЬШИКОВ.

В цілому склад чемпіонату Європи в парному катанні не можна назвати сильним хоча б тому, що законодавцями моди в цьому виді є китайські спортсмени.

Добрі шанси поліпшити свій торішній результат мають срібні призери чемпіонату Європи 2006 Олена САВЧЕНКО і Робін ШЕЛКОВИ, що представляють Німеччину. Початок сезону у цих спортсменів пройшов дуже переконливо: третє місце на "Кубку Китаю", перемога в "Кубку Росії" і срібна нагорода на фіналі серії "Гран-прі".

Головна надія Польщі - спортивна пара Дорота і Маріуш ЗЮДЕК - зробить усе можливе, щоб порадувати рідну публіку. Ці спортсмени збиралися йти з любительського спорту, проте, дізнавшись, що першість континенту пройде в їхній країні, прийняли рішення залишитися і взяти в ньому участь.

Україну на чемпіонаті представлятимуть спортивна пара Тетяна ВОЛОСОЖАР і Станіслав МОРОЗОВ.

У танцях на льоду в Польщі буде дуже цікава боротьба. У чемпіонів світу Альбени ДЕНКОВОЇ і Максима СТАВІЙСЬКОГО, що представляють Болгарію, поки що немає "золота" чемпіонату Європи, але є дуже великі шанси його здобути. Скласти конкуренцію переможцям фіналу серії "Гран-прі" цього року крім росіян постараються бронзові призери першості Старого Світу 2005 року французи Ізабель ДЕЛОБЕЛЬ і Олів`є ШОНФЕЛЬДЕР, а також італійці Федеріка ФАЕЛЛА - Массімо СКАЛІ.

Що стосується розкладу змагань, то у вівторок буде продемонстрований обов`язковий танець, потім пройде урочиста церемонія відкриття, і на лід вийдуть спортивні пари, аби представити коротку програму. 24 січня коротку програму відкатають чоловіки, а також буде розіграно комплект медалей у парному катанні. У четвер танцюристи покажуть оригінальну, а чоловіки - довільну програму. Наступного дня в боротьбу вступлять жінки і будуть розіграні медалі в танцях. На 27 січня заплановано змагання в довільній програмі у жінок. Закриють турнір показові виступи найсильніших фігуристів, які пройдуть у неділю.