Південна залізниця будуватиме базовий футбольний табір

Південна залізниця у Харкові будуватиме другий базовий табір для однієї зі збірних команд, які братимуть участь у матчах фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові за участю голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА та начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА заявив заступник голови ХОДА Сергій СТОРОЖЕНКО.

«Досягнуто домовленості з паном ОСТАПЧУКОМ, що Південна залізниця братиме найактивнішу участь у підготовці нового другого базового табору для однієї зі збірних команд, які братимуть участь у фінальній частині Євро-2012 у Харкові», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

У свою чергу, В.ОСТАПЧУК повідомив, що новий об’єкт побудують на базі дитячого оздоровчого табору «Сонячний». Він зауважив, що на сьогодні ДОТ «Сонячний» має розгалужену інфраструктурну базу та автономні джерела живлення й життєзабезпечення.

«Там є футбольне поле розміром 60 на 40 метрів (передбачається зробити реконструкцію футбольного поля відповідно до стандартів), там фактично зведено будівлю сучасного п’ятизіркового готелю. Поруч ведуться роботи з реконструкції мотелю - це буде тризірковий готель. На цій території передбачається будівництво двох басейнів», - сказав В.ОСТАПЧУК.

За словами начальника Південної залізниці, табір використовуватиметься й після чемпіонату Європи з футболу: у басейнах тренуватимуться члени олімпійської збірної України з синхронного плавання, а також басейни використовуватимуть як «театр синхронного плавання».

В.ОСТАПЧУК повідомив, що приблизно будівництво об’єкту коштуватиме 60 млн. грн.

Відповідаючи на питання про джерела фінансування робіт, В.ОСТАПЧУК запевнив, що «ми знайдемо варіант, який би задовольняв усіх», зауваживши, що 60 млн. для Південної залізниці за умови щоденних надходжень у 20 млн. грн. - «це не проблема».

С.СТОРОЖЕНКО повідомив, що введення другого базового табору в експлуатацію заплановано на липень 2011 року.

У свою чергу, А.АВАКОВ висловив сподівання, що цей об’єкт буде включено до Державної програми з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.