Майбутній суперник Шахтаря випускає перемогу над Челсі

Триває 20-й тур англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру англійської Прем`єр-ліги Тоттенхем - Вест Хем 2:0 (Модрич 11, Дефо 81) Блекберн - Сандерленд 2:2 (Педерсен 53, Діуф 77 - Бент 52, 65) Челсі - Фулхем 2:1 (Дрогба 72, Смоллінг 75 автогол - Гера 4) Евертон - Бернлі 2:0 (Вон 83, Пієнаар 92) Сток Сіті - Бірмінгем 0:1 (Джером 50) Вулверхемптон - Манчестер Сіті 0:3 (Тевес 33, 86, Гаррідо 69) З Фулхемом, який у 18-му турі Прем`єри-ліга розтрощив Манчестер Юнайтед" - 3:0, в 19-му звів нульову нічию з Тоттенхемом, 18 лютого має грати донецький Шахтар. Див. результати жеребкування Ліги Європи. Тур продовжать матчі - завтра: Астон Вілла (35) - Ліверпуль (30) Болтон (17) - Халл Сіті (17) ... і післязавтра Портсмут (14) - Арсенал (38) МЮ (40) - Віган (19)

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