Суркіс поставив Динамо «три з плюсом» за рік

Рік, що минає, у київського «Динамо» вийшов неоднозначним. Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс в інтерв`ю «Бліку » підвів деякі підсумки.

Оцінка виступу команди за пятибальною системою

«Три з плюсом. Поясню, чому: якби ми пройшли далі в Лізі чемпіонів і вийшли з групи, це була б «четвірка», а якби виграли Кубок УЄФА, рік оцінив би на «п`ятірку». Але ми програли «Шахтареві». В той момент «гірники» виявилися сильнішими, і я щиро привітав донецький клуб із завоюванням цього трофея. Якщо «Шахтар» зміг підняти над головою цей Кубок, значить, і ми зможемо. Нам є до чого прагнути».

Надії

«У 2010 році я також мрію, щоб «Динамо» піднялося на новий рівень, перш за все на міжнародній арені. Пріоритет для нас наступного року – це виступ у Лізі чемпіонів. Дуже хочеться наступного року якомога частіше радувати всіх наших уболівальників».

Втрати

«Від`їзд Сьоміна влітку шокував, напевно, не тільки вболівальників «Динамо», але й самого президента «Динамо». Після від`їзду Сьоміна найгучнішим у 2009 році для «Динамо» став продаж у «Локомотив» Алієва. «Саша спочатку не порозумівся з Газзаєвим, – говорить президент «Динамо». – А потім і взагалі перестав потрапляти до складу. Але він все одно відмінний гравець, і я упевнений, що за Сашу мені червоніти не доведеться. У нього є сім`я, і зараз йому треба вирішувати питання свого побуту в Москві».

Шева

«У це ніхто не вірив до останнього моменту, але Шева все ж таки повернувся. Ігор Суркіс "обходив" Андрія не один місяць. І, незвжаючи на привабливі пропозиції пограти ще в Європі, Андрій все-таки повернувся в «Динамо». «Важливо, що у Газзаєва склалися з Шевченком чудові стосунки: до Андрія тренер ставиться як до професіонала з великої літери. Інший гравець, який добився таких успіхів і заробив стільки грошей, давно би втратив мотивацію, а Шевченко досі одержує задоволення від футболу».

Трійка кращих гравців чемпіонату України у 2009 році

Після деяких роздумів Ігор Суркіс розподілив місця таким чином: 1 – нападник «Динамо» Артем Мілевський, 2 – форвард «Металіста» Жажа Коельо, 3 – хавбек «Шахтаря» Даріо Срна.

Що цікаво, за традицією конкурсу в газеті «Команда» кращого гравця року визначають і самі гравці з тренерами. У ньому також лідирують названі Суркісом гравці, а ще Андрій Шевченко з Андрієм П`ятовим. Ім`я переможця референдуму буде названо на цьому тижні, нагадує «Блік».