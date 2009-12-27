Хей хоче влаштувати Кличку «битву в джунглях»

Чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі британець Девід Хей, який навесні 2010 року повинен провести обов`язковий захист титулу у двобої проти американця Джона Руїса, хоче потім провести в Африці об`єднавчий бій проти володаря титулу WBC у суперважкій вазі українця Віталія Кличка.

Представники британця вже почали переговори про організацію подібного бою із президентом Габону.

Хей не випадково зупинив свій вибір саме на Африці. Так він хоче нагадати вболівальникам про знамените протистояння між Мохаммедом Алі й Джорджем Форманом, яке відбулося в Заїрі в 1974 році й одержало назву "Битва в джунглях".

Девід упевнений, що його бій із Кличком стане не менш епохальною подією, повідомляє Boxingscene.com.

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