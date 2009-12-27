Форвард «Шахтаря» шокував Нігерію своїм авто
11:39, 27 грудня 2009Спорт
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Громадськість не могла відвести погляд...
Форвард "Шахтаря" Джуліус Агахова разом зі своєю дружиною Іджеру минулої суботи відвідав весілля актриси Тріши Есеїгбе, яка відбулася в Southern Hotel Lekki, що в Лагосі. Приїзд Агахови викликав бурхливе пожвавлення серед гостей, і причиною тому став незвичайний автомобіль футболіста - "Бентлі".
Як пише нігерійська газета The Punch, громадськість довго не могла відвести погляду від розкішної машини Агахови, яка оцінюється в $200,000.
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