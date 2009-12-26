Динамо оголосило про перехід Алієва в московський Локомотив, але...

Футбольні клуби «Динамо» і «Локомотив» погодили умови, згідно з якими півзахисник Олександр Алієв продовжить кар`єру у складі московської команди, повідомляє сайт ФК "Динамо" (Київ).

Лави «Дінамо» 15-річний Алієв поповнив 2000 року, як один з Академічної групи, в якій тренер Павло Яковенко зібрав найобдарованіших молодих гравців з країн колишнього СРСР. Через два роки наставник першої команди «Динамо» Олексій Михайличенко взяв Олександра на збір, після чого виставляв у кількох офіційних матчах. Алієв увійшов до історії, як наймолодший на сьогодні гравець «Динамо» в чемпіонаті країни. Проте кар`єра півзахисника в першій команді не склалася. Йожеф Сабо і Анатолій Дем’яненко віддавали перевагу іншим футболістам, відправляючи Олександра виступати за дублюючий склад або «Динамо-2». Ситуація змінилася з приходом до «Динамо» Юрія Сьоміна, півтора роки виступів під керівництвом якого стали для Алієва кращими в кар`єрі. У цей же період динамівець одержав запрошення в національну збірну України.

Тепер шляхи Алієва і Сьоміна знову перетнуться, цього разу в «Локомотиві». Футбольний клуб «Динамо», повідомляє сайт, бажає Олександрові Алієву успішних виступів у складі «Локомотива».

Тим часом президент "Локомотива" Микола Наумов заявив, що говорити про те, ніби Алієв перейшов до столичного клубу ще зарано. "Питання щодо Алієва ще не вирішене, триває обговорення особистого контракту, - сказав Наумов в інтерв`ю РІА “Новости”. - Усі технічні питання ми ще не зняли. Тому говорити про те, що Алієв гравець "Локомотива", ще рано. Ми домовилися з київським "Динамо", але не з самим футболістом".