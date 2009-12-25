Платіні назвав фаворита ЧС-2010

Президент УЕФА Мішель Платіні заявив, що фаворитом чемпіонату світу з футболу 2010 року є збірна Бразилії. За словами Платіні, у складі бразильців є дуже сильні гравці, і ця збірна вміє вигравати у найнебезпечніших суперників, повідомляє Лента.ру з посиланням на Goal.com.

Головним конкурентом збірної Бразилії президент УЄФА назвав Іспанію. За словами Платіні, іспанці можуть створити бразильцям труднощі, особливо якщо матч Іспанія - Бразилія відбудеться на одній з ранніх стадій плей-офф.

Ще однією командою, яка претендуватиме на перемогу в ПАР, Платіні назвав збірну Англії. Президент УЄФА зауважив, що ця команда давно нічого не вигравала, і під керівництвом Фабіо Капелло готова здобути перемогу.

За словами Платіні, не варто скидати з рахунків чинних чемпіонів світу італійців, збірну Голландії, а також африканські команди.

Аргентину і Францію Платіні серед фаворитів ЧС-2010 не назвав.