Підсумки футбольного вік-енду в Європі

Автори голів у ворота МЮ Тьєрі Анрі і Робін ван Персі

У трьох європейських країнах, що входять до числа провідних футбольних держав континенту, у минулий вік-енд відбулися чергові тури національних чемпіонатів.

В Англії обидва лідери в 24-му турі грали в гостях і зазнали поразки від команд, що йдуть у таблиці на 3-му і 4-му місцях. «Ліверпуль» - «Челсі» - 2:0, «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1. Після 24-х турів: «Манчестер Юнайтед» - 57 очок, «Челсі» - 51, «Ліверпуль» - 46, «Арсенал» - 45.

В Італії відрив «Інтера» після 20-го туру зріс до 11-ти очок. «Інтер» - «Фіорентина» - 3:1, «Ліворно» - «Рома» - 1:1, «Реджіна» - «Палермо» - 0:0. «Інтер» - 54, «Рома» - 43, «Палермо» - 39.

В Іспанії «Севілья», зігравши в 20-му турі внічию, дозволила наздогнати себе двом грандам. «Вільярреал» - «Севілья» - 0:0, «Барселона» - «Хімнастик» - 3:0, «Мальорка» - «Реал» - 0:1. Тепер у «Барселони», «Севільї» і «Реала» по 38 очок, але «Барселона» провела 19 матчів.

Радіо "Свобода"