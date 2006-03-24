Президент ФІФА оцінив шанси Суркіса як 33,3%

У четвер у Будапешті в рамках ХХХ Конгресу УЄФА Україна і Польща представили власний презентаційний стенд на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи по футболу 2012 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України. “Сьогодні ми вкотре пересвідчилися, що спільно з Польщею є єдиною командою у боротьбі за тендер до Євро-2012, тому рухатимемося вперед з тим, щоб перемогти”, - сказав президент ФФУ Григорій СУРКІС.

8 вересня буде визначено господаря Євро-2012. До цього Україна і Польща мають підписати відповідні гарантійні угоди з органами місцевого самоврядування міст, які прийматимуть матчі чемпіонату, з керівниками аеропортів. Традиційні міжнародні турніри пам’яті Віктора Баннікова та Валерія Лобановського, а також змагання в Україні серед збірних команд шести міст, де проводитимуться матчі Євро-2012 - “Генерація-2012”, пройдуть під егідою майбутнього форуму. Крім того, з 12 по 17 вересня Україна прийматиме інспекторів УЄФА, які перевірятимуть відповідність наданій документації.

У свою чергу, міністр молоді сім’ї та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зауважив, що під час презентації у Будапешті представників УЄФА цікавила позиція влади. За його словами, перевагою України і Польщі став той факт, що на конгресі були присутні міністри спорту обох країн, тоді як у інших претендентів – відсутні.

“Я переконався особисто, що наша заявка має неабиякі шанси на перемогу. Зокрема, президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР дипломатично оцінив наші шанси як 33,3%, а керівник УЄФА зазначив, що був би дуже радий, аби саме наші країни здобули перемогу у тендері”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він запевнив, що проблему з НСК “Олімпійський” тримає на особистому контролі і налаштований на те, щоб представники фірми-забудовника надали проект евакуації уболівальників на 95 тисяч місць – 83 тисячі глядачів і більш як 10 тисяч обслуговуючого персоналу.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада на Мальті завершилося засідання Виконкому УЄФА, на якому підбито підсумки першого етапу тендеру на проведення фінальної частини Євро-2012. У результаті таємного голосування боротьбу за європейську першість продовжать Італія, Угорщина спільно з Хорватією та Україна спільно з Польщею.

Найбільша проблема України у підготовці до Євро-2012 – це ситуація навколо НСК “Олімпійський”, який не готовий до проведення фіналу чемпіонату, зокрема, через те, що біля стадіону ведеться будівництво. Це, за словами експертів УЕФА, унеможливить у разі необхідності екстрену евакуацію глядачів, на яку, згідно з нормами, дається не більше 15 хвилин.