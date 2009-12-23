Михайличенко підтвердив, що вже не є тренером збірної

Олексій Михайличенко підтвердив, що він вже не є тренером національної збірної України з футболу.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами у Києві.

"Перед вами сидять приватні особи, які вже не працюють у Федерації футболу України. Але ми разом, ми команда, яка готова працювати", - заявив Михайличенко.

Михайличенко додав, що новий контракт у ФФУ йому не пропонували. На питання чи готовий він і надалі працювати у збірній, він відповів: "Якщо кажуть: привіт Луческу, то напевно, це означає - прощавай Михайличенко."

Також Михайличенко вважає, що він не провалив відбірковий цикл, а лише матчі плей-офф до ЧС-2010 року.

За його словами, на початку відбіркового турніру до ЧС-2010 було дуже багато критики гри збірної України, а по ходу турніру, все більше конструктиву.

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