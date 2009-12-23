Шумахер повертається у «Формулу-1»

Семикратний чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер, судячи з усього, повертається у великий спорт як пілот команди Mercedes Grand Prix.

Знаменитий гонщик, якому в січні виповнюється 41 рік, підписав договір на 2010 рік, про деталі якого невдовзі стане відомо, повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням німецького видання Bild, Шумахер підписав контракт на рік, проте зможе його продовжити, якщо його повернення на траси "Формули-1" виявиться успішним.

Повідомляється, що Міхаель Шумахер повертається у перегони в хорошій фізичній формі: наслідків травми шиї немає і він дуже багато тренується, щоб не підвести свою нову команду.

Шумахер пішов з "Формули-1" в кінці 2006 року. За свою кар`єру він узяв участь у 250 гонках і виграв 91 з них.