Микола Валуєв розчарований перемогою

21 січня в швейцарському Базелі росіянин Микола Валуєв захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBA (Світова боксерська асоціація) в суперважкій вазі в бою з американцем Джамілем Маклайном.

На останніх секундах третього раунду американець підвернув ліву ногу і не зміг продовжити поєдинок.

За правилами WBA Валуєву була присуджена перемога технічним нокаутом.

Після закінчення бою, що проходив на арені St. Jakobshalle, російський боксер зауважив, що він розчарований тим, в який спосіб закінчився поєдинок, а американець сказав, що травма коліна, швидше за все, означає закінчення його професійної кар`єри.

Наступним суперником Валуєва буде обов`язковий претендент WBA Руслан Чагаєв, який представляє Узбекистан. Цей бій має відбутися до 15 квітня нинішнього року. За словами чемпіона світу, якщо він переможе Чагаєва, його команда вестиме переговори з чемпіоном світу за версією IBF (Міжнародна боксерська федерація) українцем Володимиром Кличком про об`єднувальний поєдинок.

Лента.ру