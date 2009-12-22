Журналістів чекають з рушниками і капцями

Фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання Дениса Силантьєва та Яни Клочкової запрошує всіх представників ЗМІ на Новорічний заплив.

Подія відбудеться 27 грудня о 10:30 у рамках Відкритої першості Бориспільської ДЮСШ (м. Бориспіль, вул. 1 травня, 4, спортивна школа біля Центрального стадіону).

Інформаційні партнери заходу: газета «Ізвєстія в Україні», «Главред-Медіа» холдинг та інформаційне агентство УНІАН в рамках загальнонаціонального медико-просвітницького проекту «Збережи здоров’я нації».

Запрошуємо Вас, Ваших близьких та знайомих підтримати подію, на власному прикладі показати майстер-клас із плавання в облаштованому басейні (25 метрів, 6 доріжок), поспілкуватись із відомими спортсменами у неформальній обстановці. Заплив буде проводитись відразу після офіційної церемонії відкриття у двох категоріях: серед чоловіків та серед жінок.

Збір учасників 27 грудня о 10:00 біля ст. м. “Харківська” (автобус чекатиме під мостом у напрямку м. Бориспіль). З собою мати: рушник, капці, плавки/купальник, гарний настрій :)

Прохання підтвердити свою участь:

Воробйов Миколай

прес-служба Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання

(068) 128-79-90; kachumay@meta.ua

Деталі на: www.swimfund.org.ua

Гресенко Олена

«Главред-Медіа» холдинг

(050) 331 58 29 gresenko@media-holding.com.ua

izvestia.com.ua

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