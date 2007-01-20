Українські спортсмени виграли 5 медалей у Турині

В італійському Турині триває Всесвітня зимова Універсіада, у якій беруть участь 72 українські спортсмени – 44 чоловіки та 28 жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, учора наші біатлоністи завоювали перші медалі для України. У жіночій індивідуальній гонці на 15 км. біатлоністка Оксана ЯКОВЛЄВА завоювала золоту медаль з результатом 1:07:49.9. Ще одна наша співвітчизниця Віта СЕМЕРЕНКО у цій гонці виборола бронзову медаль (1:09:08.4). Срібло - у представниці Болгарії Надєжди СКАРДІНО (1:09:03.0).

Серед чоловіків в індивідуальній гонці на 20 км. Сергій СЕДНЕВ посів друге місце з результатом 1:03:57.5, поступившись білорусу Сергію НОВІКОМУ. Бронзу виборов також український спортсмен Роман ПРИМА з результатом 1:04:21.1.

Увечері, 19 січня, українські фігуристи Тетяна МОРОЗОВА та Станіслав МОРОЗОВ завоювали срібні медалі у парному катанні. Золото - у китайців Дан і Хао ЖАНГ, бронза - у росіян Аріни УШАКОВОЇ та Сергія КАРЄВА.

Станом на 19 січня Україна з 5 медалями (1-2-2) посідає 7 місце у загальнокомандному заліку.

Попереду Білорусь (2-1-1), Польща (2-1-0), Австрія (2-0-0), Італія (2-0-0), Росія (1-3-3) та Корея (1-3-2).