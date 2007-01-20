”Челсі” отримав ляпас від ”Ліверпуля”

У 24-му турі чемпіонату англійської прем`єр-ліги календар звів команди лідируючої четвірки, вони ж - учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У суботу "Ліверпуль" на своєму полі зустрічався з "Челсі" і переміг з рахунком 2:0. У "Ліверпуля" стало 46 очок, у "Челсі" залишилося 51.

В неділю у Лондоні зустрінуться "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед". Зараз у "Манчестер Юнайтед" 57 очок, у "Арсенала" - 42.

Радіо "Свобода"