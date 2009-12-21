Ліонель Мессі - футболіст року за версією ФІФА

Футболіст збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний гравцем року за версією ФІФА.

Церемонія нагородження, яка проходила у понеділок ввечері в швейцарському Цюриху, транслювалася на офіційному сайті ФІФА.

Для Мессі це перша така нагорода, нагадує РІА "Новости". Торік він став другим в опитуванні тренерів і капітанів національних команд, за підсумками якого визначається володар призу, а перше місце тоді зайняв португалець Кріштіану Роналду.

Конкурентами Мессі у боротьбі за звання гравця року ФІФА були одноклубники Андрес Іньєста і Хаві, а також Роналду і Кака, які виступають за мадридський "Реал".

Раніше аргентинець був удостоєний "Золотого м`яча", який вручається кращому футболістові року французьким тижневиком France Football.

Футболісткою року ФІФА визнана бразилійка Марта (Марта Вієйра да Сілва), яка нині грає за американський клуб. Для неї це четверта нагорода поспіль.