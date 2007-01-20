”Шахтар” виграв міжнародний футбольний турнір

"Шахтар" став переможцем XXIV Міжнародного футбольного турніру в місті Маспаломасі, що розташований на південному узбережжі Канарських островів. У першому матчі "гірники" обіграли переможця торішнього турніру данський "Брондбю" - 5:4, а потім чемпіона Норвегії "Русенборг" - 2:0. Враховуючи, що поєдинок між бухарестським "Рапідом" і "Брондбю" закінчився внічию - 0:0 (по пенальті 4:5 на користь данців), українську команду, щоб стати переможцем, влаштовувала нічия. Але і в другій грі турніру чемпіони України виявилися сильнішими за своїх суперників. "Гольовий дубль" на рахунку Олексія Беліка, після пасів якого в першому таймі Елано, а в другому - Агахова встановили остаточний рахунок - 2:0.

"Шахтар" - "Русенборг" - 2:0

Голи: Елано (32), Агахова (76).

Склад "Шахтаря": Шуст, Кучер, Шевчук, Чигринський, Тимощук(к) (Полянський, 64), Дуляй (Воробей, 64), Фернандіньйо (Вукич, 46), Срна (Гай, 58), Елано, Белік, Маріка (Агахова, 74).

Склад "Русенборга": Хансен, Штур, Кварме, Коппінен(к), Нордвік, Ск’єлбред, Конан, Теттей, Сторфлор, Коне, Траоре.

У підсумку турнірна таблиця турніру виглядає наступним чином:

"Шахтар" - 6 очок, різниця м`ячів 7:4.

"Рапід" – 2 очки, 0:0

"Брондбю" - 1 очко, 4:5

"Русенборг" – 1 очко, 0:2.

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