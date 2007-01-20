Лісогор не буде виступати за Україну?

Багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання українець Олег Лісогор подумує про зміну громадянство і виступу за іншу країну на Олімпіаді в Пекіні. За повідомленням "Інтерспорту", який зв`язався з рекордсменом світу в брасі, Лісогору надійшла пропозиція від однієї з країн, "від якої важко відмовитися", - сказав сам плавець.

За яку країну збирається виступати Лісогор, поки не відомо. Більш детальну інформацію щодо зміни Батьківщини Лісогор планує оприлюднити у лютому.

За правилами Міжнародної федерації плавання, спортсмен, який змінює громадянство, повинен щонайменше рік прожити в цій країні.

Утім, є один нюанс. На правах "вільного агента" Лісогор може вершити свою долю лише в тому випадку, якщо вирішив змінити громадянство за три роки до початку найближчої Олімпіади. Нині ж до Олімпійських ігор в Пекіні залишилося менше двох років.

Тепер, якщо Лісогор все-таки вирішить змінити паспорт, то йому доведеться отримувати дозвіл в Національному олімпійському комітеті України, щоб мати змогу виступати в Пекіні під іншим стягом.

Свого часу, найгучнішою зміною громадянства став перехід української біатлоністки Олени Зубрилової під білоруський прапор.

Чемпіон