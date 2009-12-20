Результати 18-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі теж недолічився очок

Зіграні сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги Вулверхемптон - Бернлі 2:0 (Міліяш 15, Дойл 50) Евертон - Бірмінгем 1:1 (Білялетдінов 5 - Ларссон 22) Вест Хем - Челсі 1:1 (Діаманті 45 пен. - Лемпард 61 пен.) Завтра тур завершить матч Віган (18) - Болтон (16) Матчі 19-го туру гратимуться 26 грудня: Бірмінгем (28) - Челсі (41) Фулхем (26) - Тоттенхем (33) Вест Хем (15) - Портсмут (14) Бернлі (19) - Болтон (16) Манчестер Сіті (29) - Сток Сіті (21) Віган (18) - Блекберн (19) Сандерленд (21) - Евертон (18) Ліверпуль (27) - Вулверхемптон (19) ...і 27 грудня Арсенал (35) - Астон Вілла (35) Халл Сіті (17) - МЮ (37)

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