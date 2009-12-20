Результати 18-го туру англійської Прем'єр-ліги
20:00, 20 грудня 2009Спорт
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Челсі теж недолічився очок
Зіграні сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги
Вулверхемптон - Бернлі 2:0 (Міліяш 15, Дойл 50)
Евертон - Бірмінгем 1:1 (Білялетдінов 5 - Ларссон 22)
Вест Хем - Челсі 1:1 (Діаманті 45 пен. - Лемпард 61 пен.)
Завтра тур завершить матч Віган (18) - Болтон (16)
Матчі 19-го туру гратимуться 26 грудня: Бірмінгем (28) - Челсі (41)
Фулхем (26) - Тоттенхем (33)
Вест Хем (15) - Портсмут (14)
Бернлі (19) - Болтон (16)
Манчестер Сіті (29) - Сток Сіті (21)
Віган (18) - Блекберн (19)
Сандерленд (21) - Евертон (18)
Ліверпуль (27) - Вулверхемптон (19)
...і 27 грудня Арсенал (35) - Астон Вілла (35)
Халл Сіті (17) - МЮ (37)
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