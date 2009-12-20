Результати 18-го туру англійської Прем'єр-ліги

20:00, 20 грудня 2009
Спорт
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Челсі теж недолічився очок

Зіграні сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги

Вулверхемптон - Бернлі 2:0 (Міліяш 15, Дойл 50)

Евертон - Бірмінгем 1:1 (Білялетдінов 5 - Ларссон 22)

Вест Хем - Челсі 1:1 (Діаманті 45 пен. - Лемпард 61 пен.)

Завтра тур завершить матч

Віган (18) - Болтон (16)

Матчі 19-го туру гратимуться 26 грудня:

Бірмінгем (28) - Челсі (41)

Фулхем (26) - Тоттенхем (33)

Вест Хем (15) - Портсмут (14)

Бернлі (19) - Болтон (16)

Манчестер Сіті (29) - Сток Сіті (21)

Віган (18) - Блекберн (19)

Сандерленд (21) - Евертон (18)

Ліверпуль (27) - Вулверхемптон (19)

...і 27 грудня

Арсенал (35) - Астон Вілла (35)

Халл Сіті (17) - МЮ (37)

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