Доньку Лілі Подкопаєвої хреститимуть у вбранні від Гуччі

Ані Лорак і Сергій Льовченко - близький друг сім`ї олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілі Подкопаєвої, власник мережі магазинів «Діамант» і «Золота Лілія» стануть хресними батьками Кароліни – новонародженої доньки відомої гімнастки.

«Хреститимемо Кароліну в православній церкві неподалік від Аскольдової могили, цей храм від Лаври, ми туди часто заїжджаємо, - розповіла Ліля Подкопаєва в інтерв`ю УНІАН. «Моя подруга Оксана Козій подарувала Ліні біле пальтечко, колготки, такі ж – пов’язочку і піньєтки, все це: чи то від Гуччі, чи то від Діора, і сказала, що все це для хрестин.

До нас стільки посилок йдуть: з Канади, з Америки. І є речі, які навіть поносити не встигнемо», - додала гімнастка.

«У нас дуже багато друзів, які намагаються вивести країну з демографічної кризи, тож передаровуватимемо, - додав Тимофій Нагорний, чоловік Подкопаєвої. - Частину іграшок ми віддаємо в дитячий будинок. Там багато не буває. Ми як і раніше шефствуємо над Донецьким обласним будинком дитини».

Повністю інтерв`ю з Лілею Подкопаєвою і Тимофієм Нагорним читайте тут