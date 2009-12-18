Шахтар отримав суперника у Лізі Європи

Футбольний клуб “Шахтар” (Донецьк) у 1/16 плей-офф Ліги Європи зіграє з англійським “Фулхемом”.

Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке щойно відбулося у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” зіграє проти англійців 18 лютого на виїзді, а повторна гра відбудеться 25 лютого в Донецьку