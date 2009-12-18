Ярославському не подобається «цей парламентський наліт» у футболі

Власник харківського ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що якби в українському футболі «було менше депутатів - порядку було б більше». Про це він заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

На зауваження журналіста про його «неприязнь до новообраного президента Прем`єра-ліги Віталія ДАНИЛОВА» А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав: «Це неправильна інформація – у мене немає ніякої неприязні до В.ДАНИЛОВА. Людина обрала для себе такий формат життя. Якби він не був президентом Прем`єра-ліги, я б про нього пам`ятав, як про торішній сніг». (УНІАН: 1 липня 2009 р. народний депутат України від БЮТ В.ДАНИЛОВ був обраний президентом Об`єднання професійних футбольних клубів України “Прем`єр-ліга”. Його кандидатуру підтримали 11 клубів: “Ворскла”, “Закарпаття”, “Зоря”, “Іллічивець”, “Карпати”, “Металург” (Донецьк), “Металург” (Запоріжжя), “Оболонь”, “Таврія”, “Шахтар” і “Чорноморець”. У той же час, представники футбольних клубів “Арсенал”, “Динамо”, “Дніпро”, “Кривбас” і “Металіст” не були присутні на виборах президента української Прем`єр-ліги.)

На запитання “Чи можна говорити, що «Шахтар» зупинив свій вибір на ДАНИЛОВІ, а потім до свого рішення приєднав ще 10 клубів?», О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відповів: «Чутки про те, що В.ДАНИЛОВ є креатурою «Шахтаря», дійсно є, хоча Рінат АХМЕТОВ мені про це нічого не говорив. А конфлікт інтересів щодо В.ДАНИЛОВА у тому, що він суміщає депутатську діяльність з президентством у Прем`єр-лізі. На сьогодні ми не маємо повноцінного футбольного менеджера. Парламент мене менше цікавить, але, я думаю, у парламенті він теж не має особливого успіху».

Як зазначив власник «Металіста», «привнесли цей парламентський наліт у футбол, ось його і трясе. Якби у футболі було менше депутатів, порядку було б більше».

При цьому у відповідь на ремарку журналіста, що В.ДАНИЛОВ, як декларується, працюватиме безоплатно, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав: «Безплатний сир буває лише у мишоловці».