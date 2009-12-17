Результати матчів Ліги Європи

У шістьох з 12 груп закінчився останній - шостий - тур групового раунду Ліги Європи. Інші шість розставлять завершальні крапки сьогодні увечері.

Група D

Герта - Спортинг 1:0

Херенвен - Вентспілс 5:0

Після шести турів: Спортинг - 11 очок, Герта 10, Херенвен 8, Вентспілс 3

Група E Базель - Фулхем 2:3

ЦСКА (Софія) - Рома 0:3

Після шести турів: Рома - 13 очок, Фулхем 11, Базель 9, ЦСКА 1

Група F Панатінаїкос - Динамо (Бухарест) 3:0

Штурм - Галатасарай 1:0

Після шести турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 12, Динамо 6, Штурм 4

Група J Партизан - Шахтар 1:0

Брюгге - Тулуза 1:0

Після шести турів: Шахтар - 13 очок, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3

Група K Спарта (Прага) - Копенгаген 0:3

Клуж - ПСВ Ейндховен 0:2

Після шести турів: ПСВ - 14 очок, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3

Група L Атлетік (Більбао) - Вердер 0:3

Насьонал - Аустрія (Відень) 5:1

Після шести турів: Вердер - 16 очок, Атлетік 10, Насьональ 5, Аустрія 2

Сьогодні відбудуться матчі: Група A. Аякс (11) - Андерлехт (8), Динамо (6) - Тимішоара (2)

Група B. Лілль (7) - Славія (3), Дженоа (7) - Валенсія (9)

Група C. Рапід (4) - Селтік (5), Хапоель (9) - Гамбург (10)

Група G. Вільярреал (9) - Ред Булл (15), Лаціо (6) - Левські (0)

Група H. Фенербахче (12) - Шериф (5), Стяуа (3) - Твенте (7)

Група I. Евертон (9) - БАТЕ (4), Бенфіка (12) - АЕК (4)

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Команди, що посіли два перші місця в групах, виходять до стадії плей-офф, де до них приєднаються 8 команд з турніру Ліги чемпіонів. Жеребкування - 18 грудня. Матчі - 18 і 25 лютого.