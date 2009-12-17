Результати 17-го туру англійської Прем'єр-ліги
Челсі повернув лідерство
Закінчилися матчі 17-го туру англійської прем`єр-ліги
Челсі - Портсмут 2:1 (Анелька 23, Лемард 79 пен. - Пікьонн 51)
Бернлі - Арсенал 1:1 (Александер 28 пен. - Фабрегас 7)
Тоттенхем - Манчестер Сіті 3:0 (Кранчар 38, 90+3, Дефо 54)
Ліверпуль - Віган 2:1 (Нгог 9, Торрес 79 - Н`Зогбія 90)
Сандерленд - Астон Вілла 0:2 (Хескі 24, Мілнер 62)
Бірмінгем - Блекберн 2:1 (Джером 12, 48 - Нельсен 69)
Болтон - Вест Хем 3:1 (Лі Чун Ян 64, Класніч 77, Кахілл 88 - Діаманті 69)
МЮ - Вулверхемптон 3:0 (Руні 30 пен., Відич 43, Валенсія 66)
Халл Сіті - Евертон 3:2 (Хант 9, Доусон 20, Марні 28 - Зайятте 49 автогол, Саа 65 пен.). Матч був зіграний 25 листопада
Гра Сток Сіті - Фулхем відбудеться 5 січня. Матч перенесений з огляду на участь Фулхема в груповому раунді Ліги Європи, де у вирішальному матчі шостого туру він виграв 3:2 у Базеля і пройшов до стадії плей-офф.
Наступні матчі Прем`єр-ліги відбудуться 19 грудняПортсмут (11) - Ліверпуль (27)
Астон Вілла (32) - Сток Сіті (21)
Блекберн (19) - Тоттенхем (30)
Фулхем (23) - МЮ (37)
Манчестер Сіті (26) - Сандерленд (21)
Арсенал (32) - Халл Сіті (17)
...20 грудняВулверхемптон (16) - Бернлі (19)
Евертон (17) - Бірмінгем (27)
Вест Хем (14) - Челсі (40)
...21 грудня
Віган (18) - Болтон (16)