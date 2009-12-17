Результати 17-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися матчі 17-го туру англійської прем`єр-ліги

Челсі - Портсмут 2:1 (Анелька 23, Лемард 79 пен. - Пікьонн 51)

Бернлі - Арсенал 1:1 (Александер 28 пен. - Фабрегас 7)

Тоттенхем - Манчестер Сіті 3:0 (Кранчар 38, 90+3, Дефо 54)

Ліверпуль - Віган 2:1 (Нгог 9, Торрес 79 - Н`Зогбія 90)

Сандерленд - Астон Вілла 0:2 (Хескі 24, Мілнер 62)

Бірмінгем - Блекберн 2:1 (Джером 12, 48 - Нельсен 69)

Болтон - Вест Хем 3:1 (Лі Чун Ян 64, Класніч 77, Кахілл 88 - Діаманті 69)

МЮ - Вулверхемптон 3:0 (Руні 30 пен., Відич 43, Валенсія 66)

Халл Сіті - Евертон 3:2 (Хант 9, Доусон 20, Марні 28 - Зайятте 49 автогол, Саа 65 пен.). Матч був зіграний 25 листопада

Гра Сток Сіті - Фулхем відбудеться 5 січня. Матч перенесений з огляду на участь Фулхема в груповому раунді Ліги Європи, де у вирішальному матчі шостого туру він виграв 3:2 у Базеля і пройшов до стадії плей-офф.

Наступні матчі Прем`єр-ліги відбудуться 19 грудня Портсмут (11) - Ліверпуль (27)

Астон Вілла (32) - Сток Сіті (21)

Блекберн (19) - Тоттенхем (30)

Фулхем (23) - МЮ (37)

Манчестер Сіті (26) - Сандерленд (21)

Арсенал (32) - Халл Сіті (17)

...20 грудня Вулверхемптон (16) - Бернлі (19)

Евертон (17) - Бірмінгем (27)

Вест Хем (14) - Челсі (40)

...21 грудня

Віган (18) - Болтон (16)