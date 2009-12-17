Російський мільярдер купив американський баскетбольний клуб

Російський підприємець Михайло Прохоров домовився про придбання контрольного пакету акцій клубу НБА "Нью-Джерсі Нетс". Про це 17 грудня повідомляє Agence France-Presse.

Згідно з підписаною угодою про партнерство, "Група Онексим", яка належить Прохорову, одержить 80 відсотків у капіталі клубу, 45 відсотків у проекті будівництва майбутньої домашньої арени клубу, а також опціон на придбання до 20 відсотків у компанії Atlantic Yards Development Company, яка керує будівництвом житлової і комерційної нерухомості. При цьому "Онексим" зобов`язується вкласти в спільний проект 200 мільйонів доларів США.

Крім того, "Нью-Джерсі Нетс" планують перевезти з міста Іст Рутерфорд, штат Нью-Джерсі, до Брукліна (Нью-Йорк).

Раніше Михайло Прохоров брав участь у фінансуванні ФК "Москва" і баскетбольного ЦСКА. У 2008 році він став президентом Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Лента.ру