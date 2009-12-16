Суркіс хоче позбутися чотирьох гравців «Динамо»

У зимове міжсезоння президент київського "Динамо" Ігор Суркіс збирається продати чотирьох гравців.

"Одразу хочу зазначити, що навесні "Динамо", на жаль, буде грати тільки в одному турнірі, а значить у тренерського штабу буде можливість дати шанс нашій молоді. Ми вкладаємо серйозні гроші у підготовку гравців, і не дати можливість проявити себе тим же чемпіонам Європи Коркішку, Петрову, Гармашу - було б неправильно.

Але для початку треба почистити склад і прилаштувати тих виконавців високого рівня, які з різних причин не проходять до складу. Мова йде про Діакате, Кравченка, Сабліча, Мандзюка", - цитує Суркіса ТСН.

За його словами, майже завершенні переговори по Кравченку, який має стати гравцем "Дніпра".

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