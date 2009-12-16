Фінал Всеукраїнського хокейного турніру серед аматорів

20 грудня 2009 року об 11:00, на арені Льодового палацу (Київська область, м. Біла Церква, вул. Щорса, 89) відбудеться фінал Всеукраїнського хокейного турніру серед аматорських команд на Кубок Блоку Лівих і лівоцентристських сил.

У фінальному матчі та церемонії нагородження візьмуть участь: кандидат на пост Президента України від Блоку лівих і лівоцентристських сил, Перший секретар ЦК Компартії України П.М. Симоненко та лідери політичних партій що увійшли до Блоку Лівих та лівоцентристських сил: Ю.І. Загородній (СДПУ(О)), В.О. Волга (Союз Лівих Сил), С.М. Ніколаєнко (партія «Справедливість).

У турнірі беруть участь хокейні клуби: «Рось» (м. Біла Церква і Білоцерківський район), «Біла Церква» (м. Біла Церква), «Саливінки» (Васильківський район), «Тріумф» (м. Сквира), «Фастів» (Фастівський район), «Меркурій» (м. Переяслав-Хмельницький), «Сміла» (м. Сміла, Черкаська область), «Боярка» (Києво-Святошинський район).

Вхід вільний.

Контактна особа: Вікторія Георгієвська 067 238 14 64