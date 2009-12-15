Київське Динамо встановило власний рекорд

Матч проти сімферопольської «Таврії» став для «Динамо» ювілейним, 550-м в елітному дивізіоні. Для досягнення цієї позначки динамівцям знадобилося трохи менше 18-ти років – 7 березня 1992 року «Динамо» відкрило для себе сторінку чемпіонату України, обігравши вдома харківський «Металіст» (2:1).

Перемога над представником столиці Криму стала для «Динамо» вже восьмою поспіль, причому в сімох останніх поєдинках наша команда забиває не менше трьох м`ячів. Різниця м`ячів при цьому – 38:9! Завдяки перемозі підопічні Валерія Газзаєва подовжили свою безпрограшну серію до 22-х матчів.

На рахунку капітана команди Артема Мілевського, який відкрив рахунок матчу в Сімферополі, вже 35-ть голів в елітному дивізіоні. Свій перший м`яч Артем провів уже в далекому сезоні 2002/2003, відзначившись у матчі з тією ж «Таврією» (щоправда, не в Сімферополі, а в Києві).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)