Шевченко хоче зіграти на Євро-2012

Форвард збірної України Андрій Шевченко віддав належне авторам офіційного логотипу Євро-2012 відзначивши їх "прекрасну роботу", а також пообіцяв докласти максимум зусиль для популяризації чемпіонату Європи у всьому світі.

Капітан української національної команди разом з іншими зірками спорту, політичними діячами і численними журналістами відвідав презентацію офіційного логотипу чемпіонату Європи-2012, що відбулася у понеділок на Михайлівській площі в Києві. За його словами, церемонія і сама емблема турніру його вразили. "Логотип мені дуже сподобався. Люди, які створили його, чудово попрацювали", - заявив він в інтерв`ю uefa.com

32-річний Шевченко, на рахунку якого рекордні 43 голи в 96 матчах за збірну України, переживає другу молодість після повернення в рідне київське "Динамо". "Я досі отримую задоволення від футболу і почуваюся в Києві просто прекрасно. Хочу виступати на високому рівні ще кілька років, - реагує Андрій на питання про власні шанси нарешті взяти участь у фінальній стадії чемпіонату Європи. - Я б дуже хотів допомогти збірній України на Євро-2012, тому постараюся тренуватися щосили, щоб відповідати вимогам національної команди до літа 2012 року. І не просто відповідати, але й грати в її складі помітну роль. Захищати честь України в домашньому великому міжнародному турнірі - це моя заповітна мрія".